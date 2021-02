Governo, Salvini apre a Draghi

“Draghi ha sollevato un tema che condividiamo: la necessità di tornare a vivere. Questa situazione ha creato alienazione, povertà, consumo di droga, vorremmo che fosse il governo di ripartenza, rinascita riapertura”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.

“Noi siamo a disposizione, la Lega è la prima forza politica del Paese, dove governa lo fa con ottimi risultati. A differenza di altri non riteniamo che si possa andare avanti a colpi di no. Grillo, Conte, la Boldrini? Noi siamo diversi, noi non abbiamo pregiudizi, abbiamo parlato del futuro dei nostri figli”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.

“Nessuna tassa, semmai una pace fiscale per aiutare i cittadini. Molto tempo lo abbiamo impiegato sullo sviluppo e crescita”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell’incontro con Draghi.

“E’ stata mezzora di confronto interessante e stimolamte sui temi concreti sull’idea dell’Italia che per diversi aspetti coincide”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini al termine delle consultazioni con Draghi citando temi come “sviluppo, imprese, crescita imprese e cantieri di cui ha bisogno Italia per ripartire”.

"Noi non poniamo condizioni. Altri lo fanno, noi nessuna condizione né su persone né sulle idee. Il bene del Paese deve superare interesse personale e partitico". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell'incontro con Draghi.

