De Luca: “Draghi uomo saggio e mite, ci dà credibilità nei mercati finanziari”

“Quest’uomo saggio e mite” Mario Draghi “mi è apparso come un Cristo quando ha cominciato a fare i colloqui con i cespugli. Uno, due, tre, quattro, e lui seduto a quel tavolo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook, parlando del “lavoro improbo che lo attende”. “Davvero merita tutta la nostra solidarietà questo uomo votato al martirio. Dovrà fare i conti con problemi drammatici, a cominciare dal Covid”, ha aggiunto De Luca.

“Io direi di non suonare ancora le campane a festa. Draghi credo che dovrà fare un percorso di guerra”. “Già quando presenterà la lista dei ministri – ha aggiunto De Luca – avrà un primo bombardamento, ma intanto prendiamo atto che l’Italia ha individuato una personalità che per la sua sola storia dà prestigio all’Italia e ci dà credibilità in Europa e nei mercati finanziari“.

“E’ stato un colpo d’ala da parte di Mattarella la chiamata di Mario Draghi, personalità di grande rilievo e prestigio sul piano internazionale. Abbiamo respirato aria nuova da quando ha iniziato a parlare”. “Abbiamo respirato un’aria di grande sobrietà – ha aggiunto De Luca – dopo un decennio di demagogia fatta di supponenza e di incompetenza nel nostro Paese, dopo un decennio nel quale non siamo stati capaci come forze politiche nazionali di approvare uno straccio di riforma istituzionale che strappasse l’Italia dalla palude della politica politicante che abbiamo conosciuto in queste settimane. Già la nomina a presidente del Consiglio di Giuseppe Conte la seconda volta è stata una vicenda sinceramente anomala: in nessun Paese del mondo avremmo avuto nel giro di poche settimane un presidente del Consiglio in grado di passare da una maggioranza a una maggioranza di segno opposto, ma ci siamo auto convinti in Italia che era una cosa normale. Ma già quella non era una cosa da Paese normale, da Paese nel quale si rispettasse la dignità della politica”. (ADNKRONOS)

