PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 8 ottobre 2022

“L’Italia non è una landa disabitata senza storia da popolare indiscriminatamente” (card. Biffi) è il tema della trasmissione di PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione e approfondimento condotto da Armando Manocchia che oggi, sabato 8 ottobre 2022, vede la partecipazione di: Edoardo GAGLIARDI; Francesca TOTOLO e Alessandro MELUZZI.

NO GO ZONE “Quello che non vi dicono sull’immigrazione di massa” è il titolo dell’ultimo libro di Edoardo GAGLIARDI, giornalista e conduttore televisivo, edito da Byoblu.

EMERGENZA ANTIFASCISMO è invece il titolo del libro di Francesca TOTOLO.

Mentre INFINITA PANDEMIA E ATTACCO ALLA FAMIGLIA sono i due libri più recenti del Prof. Alessandro Meluzzi, Saggista Psichiatra criminilogo Opinionista.

L’immigrazione, o invasione di massa, è uno dei fenomeni più complessi utilizzato da politicanti e pseudo-istituzioni neoliberiste per incrementare il consenso o manipolare il dissenso. Basti pensare al Gobal compact migration dell’Onu per cui gli Stati sono OBBLIGATI ad accogliere e tutelare i migranti che hanno solo diritti e nessun dovere.

La narrazione ufficiale sostiene che, tra le principali cause dell’immigrazione/invasione, ci sono guerre che creano profughi, conflitti che creano sfollati, crisi economiche e sociali che creano migranti economici e, negli ultimi tempi, il riscaldamento globale che genera il fenomeno dei ‘migranti climatici’. E’ lapalissiano che siano tutte BALLE. DIETRO QUESTO FENOMENO si nascondono invece gli interessi geopolitici, economici e ideologici delle elites mondialiste neoliberiste che sfuggono all’attenzione di chi non si informa e non indaga.

In questo appuntamento di oggi con PIAZZA LIBERTA’, insieme a Edoardo Gagliardi Giornalista e conduttore di Byoblu spazieremo dalle NO GO ZONE in Svezia al turismo delle nascite negli Stati Uniti; dagli sbarchi in Italia fino al grande tabù dei rimpatri, passando per i grandi mutamenti etnici e demografici che sconvolgono l’Europa. Con Francesca TOTOLO, che ha maturato una notevole esperienza di questo fenomeno, faremo un’indagine a tutto campo di un problema complesso su cui spesso volutamente e colpevolmente si tace. Infine sentiremo il parere di Alessandro MELUZZI di cui apprezziamo e rispettiamo le opinioni.

Il compianto Cardinale Giacomo Biffi sosteneva che “Nella stragrande maggioranza dei casi, vengono da noi, risoluti a restare estranei alla nostra umanità, individuale e associata. Vengono ben decisi a rimanere sostanzialmente diversi, in attesa di farci diventare tutti sostanzialmente come loro”

