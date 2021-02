Marilyn Manson, attrice lo accusa: “per anni ha abusato di me”

NEW YORK, 01 FEB – L’attrice di “Westworld” Evan Rachel Wood accusa Marilyn Manson: il controverso cantante di “Antichrist Superstar” è il partner a cui si riferiva quando nel corso degli anni si è dichiarata vittima di violenze domestiche.

La Wood e Manson (vero nome Brian Warner) hanno avuto una relazione diventata pubblica nel 2007 quando lei aveva 19 anni e lui, 38enne, stava divorziando dall’attrice burlesque Dita von Teese. Avevano annunciato il matrimonio nel 2010 per separarsi di lì a poco.

“Il nome è Brian Warner. Ha cominciato ad adescarmi che ero ancora teenager e per anni ha orrendamente abusato di me”, ha detto l’attrice in un post su Instagram e in una dichiarazione a Vanity Fair: “Marilyn Manson mi ha lavato il cervello, riducendomi in sottomissione. Ora ho finito di vivere nella paura di rappresaglie, calunnie o ricatti. Sono qui per mettere in piazza il pericolo che rappresenta e avvertire le molte industrie che lo hanno agevolato prima che possa rovinare altre vite”.

Nessun commento è venuto dal campo di Marilyn Manson i cui portavoce in passato avevano negato simili accuse. In uno show di solidarietà con la Wood almeno altre quattro donne hanno postato le loro esperienze raccontando di aver subito da Manson atti di violenza anche sessuale, abusi psicologici e altre forme di coercizione. (ANSA).

Condividi