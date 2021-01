Borghi: “ve ne andrete dopo aver distrutto e rubato tutto”

Roma, 18 gennaio 2021

Borghi (Lega): “Ve ne andrete come quelli che dopo aver rubato defecano al centro della stanza”

“Presidente Conte, lei se ne andrà quando la montagna di guano che è stata accumulata sotto il tappeto sarà così enorme da non poter essere più nascosta. Ve ne andrete come chi lascia la casa dopo averla occupata: dopo aver distrutto e rubato tutto, dopo aver defecato al centro della stanza”. Lo ha detto Claudio Borghi, della Lega, intervenendo in aula alla Camera dopo l’intervento del premier.

video di Inriverente



