“No paura day 7”: Cesena, 16 gennaio 2021

Con la partecipazione di: Sonia Savioli, Lidia Sella, Armando Manocchia, Sergio Ragaini.

Ci avviciniamo ormai al traguardo dei due mesi in cui ha luogo il No Paura Day. Sempre a Cesena e sempre rigorosamente nella suggestiva Piazza del Popolo. E grazie a questa costante presenza, osteggiata nella maniera più vile e calunniosa dai soliti gazzettini di regime e da schiere di forze dell’ordine, sempre più persone iniziano a capire che il governo Conte ha un obiettivo ben preciso: tenere chiuse quante più attività economiche possibile per non farle riaprire mai più, salvo il comparto della grande distribuzione legato ai partiti di sistema. Che qua nei nostri territori, ovviamente, è il Partito Unico (PCI-PD) che governa ininterrottamente da 76 anni filati!

Ma ormai sempre più individui stanno aprendo gli occhi su questo “strano virus” che corrode, giorno dopo giorno da circa un anno, tutto il nostro tessuto sociale e produttivo. Per questo è fondamentale continuare a esserci e incontrarsi di persona. Perché l’obiettivo dichiarato è quello di renderci sempre più schiavi e “virtuali” in tutto: lavoro, affetti, apprendimento scolastico, sessualità, relazioni sociali, tempo libero, acquisti, etc. Insomma, una vita da inferno pianificata da una casta di psicopatici e criminali al potere.

Vi aspettiamo sempre più numerosi sabato 16 gennaio alle 15:30 a Cesena!

COMUNICSTO STAMPA

