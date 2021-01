Medico di famiglia sconsiglia il vaccino, richiamato dall’Ordine

“Aspetta a vaccinarti, il vaccino che c’è adesso non è valido, bisogna attendere”. Sono queste le parole che un medico di famiglia di Pesaro avrebbe rivolto al suo paziente.

Il medico in questione, adesso, verrà chiamato dai vertici dell’Ordine dei medici, a dare spiegazioni e, a seconda di come il fatto verrà confermato, potrà incorrere in sanzioni disciplinari.

“Rimango perplesso quando sento di colleghi medici o infermieri restii a farsi il vaccino. Posso capire il cittadino che magari non ha delle basi scientifiche consolidate e non ha studiato medicina e può avere una certa riluttanza a farsi il vaccino, ma penso francamente che quei medici e quegli infermieri, se hanno ancora dei dubbi dopo aver visto ciò che è accaduto, probabilmente hanno sbagliato lavoro” aveva detto anche il vice ministro della Sanità Pierpaolo Sileri.

“Noi – dice Dario Bartolucci al ilrestodelcarlino.it, 67 anni, segretario provinciale Fimmg, – abbiamo il 70 % dei colleghi di medicina generale che hanno detto ok al vaccino, circa 250, e un 20% che ha già avuto il virus, e che vogliono aspettare. Persone che in questo momento sono immuni, e che quindi anche se il vaccino potrebbero farlo, preferiscono posticipare. In realtà, loro è come se avessero già fatto il vaccino. Riguardo, invece, a chi è contrario per scelta, io no so quanti sono, in questo momento. Forse meno di venti. Secondo me questi colleghi sbagliano“.

da NurseTimes – Giornale di informazione Sanitaria

Condividi