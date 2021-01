Governo: Zingaretti, ‘chi vuole crisi fa regalo a Salvini e Meloni’

“Da mesi diciamo che serve un salto di qualità, ora c’è la possibilità con il patto di legislatura di andare avanti, chi si sottrae a questa sfida si assume una gravissima responsabilità, quella di mettere l’Italia in una situazione di incertezza e di fare un favore a Salvini e alla Meloni, cui arriva un inaspettato regalo da chi vuole abbattere il governo”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a SkyTg24.

“Si parla di elezioni anticipate, sarebbero una sciagura per l’Italia ma a volte, anzi nella storia è accaduto che si arrivi a elezioni perchè ci si rotola. Io spero non si arrivi a una crisi, ma quando il vaso si rompe i cocci non si rimettono insieme”.

Faccio appello al buon senso e alla voglia di dialogare per evitare una stagione che gli italiani non capiscono”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a SkyTg24.

Il “riflesso” di una crisi “sarebbe drammatico”. In caso di crisi, “le valutazioni le dovranno fare il presidente del Consiglio con il presidente della Repubblica. Ne discuteremo se e quando queste condizioni si ritroveranno, ma ci si renda conto che si entra in un tunnel la cui uscita nessuno conosce. Io combatto per non arrivare a questo momento”.

Zingaretti ha spiegato ancora: “In questo momento, alla vigilia del Consiglio dei ministri sul Recovery fund, dobbiamo fare di tutto perchè abbiamo uno strumento potente per cambiare l’Italia e i problemi, se c’è voglia, si risolvono. I motivi di una crisi non li capisco, come gli italiani”. (adnkronos)

