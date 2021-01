Milano: senzatetto si dà fuoco, è grave

Milano, uomo trovato in strada con ustioni su tutto il corpo: si è dato fuoco, è grave. Dramma nella notte tra sabato e domenica a Milano, dove un uomo – si tratterebbe di un clochard che era senza documenti – è stato trovato in strada con ustioni gravi su tutto il corpo. L’allarme è scattato alle 4 in punto, quando alcuni testimoni hanno chiesto aiuto al 112.

Sul posto, in via Sammartini, la strada alle spalle della Stazione centrale che corre parallela ai binari dei treni, sono intervenuti gli equipaggi di un’ambulanza e un’auto medica, i vigili del fuoco e gli agenti della Questura.

Stando a quanto riferito dai soccorritori, la vittima presentava ustioni serie su gran parte del corpo: è stata medicata in strada e poi trasferita al pronto soccorso del Fatebenefratelli in prognosi riservata, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I poliziotti hanno ascoltato alcuni testimoni e sembra – dalle prime ricostruzioni – che si sia trattato di un gesto volontario. L’uomo – dall’apparente età di circa 40 anni, anche se con sé non aveva nulla che potesse identificarlo – si sarebbe dato fuoco da solo. Il lavoro degli agenti prosegue ora per chiarire i motivi alla base di quello che ha tutti i contorni di un tentato suicidio.

https://www.milanotoday.it/cronaca/via-sammartini-uomo-si-da-fuoco-grave.html

