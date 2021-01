Aveva detto: “niente pagliacciate”. Crisanti si vaccina in diretta!

Il vaccino-show entra nel vivo. Il virologo Andrea Crisanti si è vaccinato in diretta Facebook, nella Azienda Ospedaliera di Padova. “Avrei preferito una cerimonia più sobria”, ha detto il direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino.

Solo qualche giorni fa, alla domanda se avesse dato risalto alla sua vaccinazione, Crisanti aveva detto: “Mi vaccinerò contro Covid-19. Ma non succederà al V-Day. Quando sarà disponibile e arriverà il mio turno allora mi vaccinerò, ma senza pagliacciate”. Dichiarazioni battute a Natale dall’Adnkronos e ribadite lunedì scorso a La7: “Il vaccino non me lo farò sotto l’occhio delle telecamere ma come ogni altro cittadino italiano, in santa pace. Perché? Non mi piace apparire”. (iltempo.it)

Covid, Crisanti: mi vaccinerò in seguito senza pagliacciate

Condividi