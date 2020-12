Vaccini: arruolati Sorrentino, Fucsas e Renzo Arbore

Il vaccino contro il Covid? “Assolutamente sì”, io sono pronto, prontissimo”. Renzo Arbore risponde senza esitazioni a chi gli chiede cosa ne pensa della campagna vaccinale che parte oggi contro la pandemia da coronavirus.

“Da figlio di medico e da ottantenne che ha la saggezza per i problemi della salute, sarò tra i primi a fare il vaccino, quando toccherà a me”, dice all’ANSA. E sottolinea: “Bisogna fidarsi e diffidare delle fake news” (ANSA).

ROMA, 27 DIC – “Io mi vaccinerò appena sarà possibile perché non c’è nulla di più indispensabile per un essere umano della salute e della libertà. E il vaccino è la nostra speranza per ritrovare entrambe”.

Lo dice all’ANSA il regista premio Oscar Paolo Sorrentino.

“Vaccinarsi è giusto, in famiglia siamo prontissimi e decisi, ma coinvolgerò anche i collaboratori del mio studio e i tanti giovani che lavorano per noi, è giusto che tutti si convincano, è la strada per uscire dall’incubo del Covid”. Lo dice all’ANSA, alla vigilia del Vax Day l’architetto Massimiliano Fuksas , che sottolinea: “Mi auguro che arrivino presto dosi sufficienti per una vera campagna di massa” (ANSA).

