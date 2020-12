Variante Covid, AstraZeneca: nostro vaccino efficace

AstraZeneca ha fatto sapere che il suo vaccino è efficace contro la variante del coronavirus scoperta in Gran Bretagna precisando che sono comunque in corso degli studi per sondare completamente l’impatto della mutazione.

Lo riporta il Guardian.

“AZD1222 (il vaccino di AstraZeneca) contiene il materiale genetico della proteina spike del coronavirus e le modifiche al codice genetico osservate in questo nuovo ceppo virale non sembrano modificare la struttura della proteina spike”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda farmaceutica. (ANSA).

Il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha assicurato che sarà possibile raggiungere l’obiettivo di 42 milioni di vaccinati in Italia entro fine estate, la soglia individuata per l’immunità di gregge. “Il vaccino non è un bene scarso. Abbiamo un piano approvato dal Parlamento” e tutti potranno vaccinarsi “senza ansia, senza corsie preferenziali, senza un mercato dei vaccini”, ha detto in un’intervista a Il Fatto Quotidiano.

