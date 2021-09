Bassetti: “Non si vogliono vaccinare? Vedranno cosa li aspetta”

Scortato dalle forze dell’ordine, il virologo Matteo Bassetti ha raggiunto Vibo Valentia senza alcuna contestazione, ma tra gli applausi del pubblico che ha gremito il chiostro del Valentianum per assistere, non senza avere presentato il green pass, alla presentazione del libro “Una lezione da non dimenticare”.

Vedranno cosa li aspetta

«Eppure alcuni sembrano averlo già scordato», il commento dell’infettivologo che prima di salire sul palco si è intrattenuto con i giornalisti. «Anche qualche politico si è dimenticato da dove siamo partiti. La risposta degli scienziati è arrivata presto – ricorda -, il 70% degli italiani si è vaccinato, i restanti non hanno ancora compreso a cosa potrebbero andare incontro, ed io – ha ammesso – mi sono stufato di persuaderli. Non si vogliono vaccinare? Vedranno cosa li aspetta». www.lacnews24.it

► Per adesso, abbiamo visto che cosa aspetta i vaccinati: più di 2 morti al giorno dopo il vaccino.

Chieste informazioni, i vertici Aifa non rispondono

