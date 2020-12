Variante Covid, Di Maio: ‘sospendiamo voli con la Gran Bretagna’

“Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus.

Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna.

La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali.” Lo scrive il ministro Di Maio su facebook.

Zoffili (Lega), garantire rimpatrio italiani (ANSA) – ROMA, 20 DIC – “Bene la sicurezza, ma non a scapito dei cittadini italiani che devono poter rimpatriare, tanto piu’ in prossimita’ delle feste natalizie. Per questo troviamo eccessiva, maldestra e dozzinale la misura disposta dal Ministro degli Esteri Di Maio di sospendere i voli con la Gran Bretagna a causa della nuova versione del virus. I nostri connazionali non devono essere abbandonati e il Governo deve garantire collegamenti sicuri, seppur ridotti per ragioni di sicurezza anche per i cittadini britannici e per chi ha necessita’ di spostarsi tra i due paesi. Mi auguro arrivi presto un’indicazione in tal senso”.

Lo afferma Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo Lega in Commissione Affari Esteri, Presidente del Comitato Bicamerale di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attivita’ di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. (ANSA). FLB 20-DIC-20 17:52 NNNN

Coronavirus: rilevata mutazione anche in Danimarca, Olanda e Australia

