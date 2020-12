Presidente Consulta: vaccino obbligatorio si può imporre

“La possibilità di imporre che il vaccino sia obbligatorio lo abbiamo già riconosciuto in passato”. Lo ha detto Giancarlo Coraggio, nuovo presidente della Corte Costituzionale, rispondendo a una domanda di un cronista in merito all’emergenza coronavirus. (askanews)

Giancarlo Coraggio è il nuovo presidente della Corte costituzionale. I giudici costituzionali lo hanno eletto all’unanimità. Napoletano, 80 anni, sposato e con tre figli, Coraggio è stato in passato presidente del Consiglio di Stato e sono stati proprio i magistrati del massimo organo della giustizia amministrativa ad eleggerlo nel novembre del 2012 giudice costituzionale.

Amato come vice presidente – Il nuovo presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio ha scelto come vice presidente Giuliano Amato. Per Amato si tratta di una conferma, visto che già nel settembre scorso il predecessore di Coraggio, Mario Rosario Morelli, gli aveva affidato questo ruolo. – http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/consulta-giancarlo-coraggio-eletto-unanimita-nuovo-presidente-950de7bc-8165-414e-8c45-df5c2f3e8b45.html

