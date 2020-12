Vaccino Covid, Speranza: Ema acceleri l’approvazione

“Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer-BionTech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea”. Lo afferma in una nota il ministro della Salute, Roberto Speranza. (adnkronos)

Il vice ministro Sileri – “Io credo che la popolazione richiederà il vaccino e non ci saranno problemi. Ma se dopo un anno si sarà vaccinato solo il 30% della popolazione, allora qualche forma di obbligatorietà sarà necessaria, per fermare il virus”. E’ quanto ha affermato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai 3, che “sul vaccino aspetto i risultati dell’Ema”. “Sicuramente non avremo la possibilità di vaccinare 30 milioni di italiani in un mese: che vuol dire che dobbiamo continuare a convivere con il virus”, ha aggiunto. (adnkronos)

Condividi