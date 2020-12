Covid, allerta in GB: stop vaccino a chi ha reazioni allergiche

LONDRA, 09 DIC – L’autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato oggi di non sottoporre a vaccinazione anti Covid chi abbia alle spalle una storia di “significative” reazioni allergiche. L’indicazione ‘ arrivata dopo che due delle centinaia di persone a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer/Biontech nel Regno Unitio – primo Paese ad aver dato il via ieri alla distribuzione pubblica, dopo il via libera dato nei giorni scorsi dalla stessa Mhra – hanno avuto reazioni allergiche. (ANSA).

(askanews) – L’agenzia del farmaco britannica ha avvertito che chi ha una storia clinica di allergie “signficative” non dovrebbe sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus con il vaccino Pfizer-BioNTech.

La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) ha emesso il suo allerta dopo che due sanitari, che ieri hanno ricevuto la prima dose del vaccino, hanno subito una reazione allergica. Il servizio sanitario nazionale britannico ha detto che tutti gli ospedali coinvolti nel programma vaccinale iniziato ieri sono stati informati.

Condividi