Covid, Pregliasco: ‘vaccinare anche chi ha già avuto la malattia’

Pregliasco: “Vaccinazione anche se gia’ avuta malattia”

“Riteniamo che ci si possa vaccinare per il Covid, anche se si è subita la malattia e così, come per le altre vaccinazioni, rinforza la difesa immunitaria. Dal punto di vista strategico si potrebbe posporre questa vaccinazione o non eseguirla però facendo dei test per verificare la positività o avere la conferma di essere stato malato”. Lo ha detto il professor Fabrizio Pregliasco virologo dell’Università di Milano, a microfoni di “Giletti 102.5” su Rtl 102.5.

“Il mio Natale sarà molto sobrio – ha aggiunto – lavorerò anche per dare un’evidenza al personale che comincia ad essere stanco ed affaticato, è una maratona dove la fatica si fa sentire. Per fortuna i segnali in Lombardia ci fanno ben sperare. Il problema dello sciare è per gli assembramenti che si possono creare e per gli spostamenti, le persone che si ritrovano in montagna arrivano da territori diversi. Ogni persona con cui noi entriamo in contatto costituisce un rischio quindi cerchiamo di centellinare questo contatto”. tg24.sky.it/cronaca

Bassetti: “vaccinare anche chi ha già avuto la Covid-19”

