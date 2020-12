Vescovi: Ok Messa di Natale compatibile con orari coprifuoco

I Vescovi del consiglio permanente della Cei, che si è riunito ieri e oggi via streaming, “si sono confrontati inoltre circa le prossime celebrazioni natalizie, in modo particolare sulla Messa nella notte di Natale, sottolineando la necessità di prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto ‘coprifuoco’”. Lo si legge nel comunicato finale della riunione straordinaria.

Messa di Natale, la Chiesa ha rinunciato alla libertà di azione

viziata di incostituzionalità la disposizione normativa adottata unilateralmente all’interno di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (DPCM)

