Boccia, Paese ripartirà a gennaio con grande campagna vaccini

“Ore decisive per questo Dpcm, probabilmente il più lungo per durata della storia recente tra questi provvedimenti per regolare le nostre azioni. Parte il 4 dicembre, c’è un dibattito alle Camere e non è corretto anticipare le conclusioni, ma andrà sicuramente oltre l’Epifania, se un giorno dopo o una settimana dopo si stabilirà nel dibattito”.

Lo ha detto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia intervenendo al webinar “5G Italy e il RecoveryFund”.

“Dicembre dev’essere il mese che ci fa mettere in sicurezza il Paese senza fare un lockdown nazionale. Da qui a 15 giorni tutta Italia o gran parte d’Italia sarà gialla, pensiamo a restrizioni puntuali per il periodo delle feste che non ci fanno allentare i nostri comportamenti. Il 7 gennaio il Paese ripartirà, incrociando una grande campagna di vaccini”, ha aggiunto. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Nuovo-Dpcm-Boccia-Durera-sicuramente-fino-a-dopo-l-Epifania-c68b4bfe-71d4-4fd9-bced-bb0654f451fb.html

Condividi