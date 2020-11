Burioni: “vaccinarsi è gesto di responsabilità civile”

“Chi pretende di non vaccinarsi chiede la libertà di fare del male ai più deboli e ai più sfortunati”. E’ la lezione del professor Roberto Burioni sull’immunità di gregge a Che tempo che fa. Il virologo (allergologo, ndr) si sofferma a lungo sugli effetti protettivi delle vaccinazioni di massa proprio mentre entra nella fase conclusiva l’iter dei vaccini contro il coronavirus.

Il 10 dicembre la FDA negli Stati Uniti si riunirà per approvare il vaccino Pfizer.

“Vaccinarsi non è un atto di protezione individuale, come mettersi il casco in moto o allacciarsi la cintura quando si va in auto. Vaccinarsi è un gesto di responsabilità civile, che rende la nostra comunità più sicura e che difende i più deboli e i più sfortunati”, dice Burioni. (adnkronos)

