Meluzzi: “Ci sono due tipi di vaccini. A quale ci spingeranno, secondo voi?”

Il prof. Meluzzi spiega che ci sono due tipi di vaccini e pone una domanda su Twitter: “Attenzione non tutti vaccini sono uguali. Il progetto Bill Gates prevede vaccino genetico a RNA ( tipo Pfaizer) per trasformarci in organismi geneticamente modificati, umani ogm, quello europeo e italiano Astra Zeneca o quello russo o cinese no. A cosa ci spingeranno secondo voi?”

E aggiunge: “Arcuri, membri del Governo, del Comitato Tecnico, Parlamentari, Magistrati dovranno essere assolutamente i primi a ricevere vaccini che stanno acquistando sia per il loro indispensabile ruolo sia per dare esempio civico! Naturalmente sotto contro organismo indipendente.”

Meluzzi: “La ‘Spagnola’ sparì senza vaccino, anche questo virus sparirà”

