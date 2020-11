Biden: “E’ ora di ripristinare la leadership americana”

“È ora di ripristinare la leadership americana. Confido che questo gruppo faccia proprio questo”. Lo ha twittato il presidente americano eletto Joe Biden, annunciando i primi membri del “team per la sicurezza nazionale e la politica estera” e ricordando che le sfide in corso sono tali “che nessuna nazione può affrontarle da sola”.

La commissione elettorale del Michigan, intanto, certifica ufficialmente i voti delle presidenziali Usa, riconoscendo la vittoria a Joe Biden. Il presidente eletto, ha detto un portavoce di Biden, “ha vinto clamorosamente lo stato del Michigan con oltre 150.000 voti, 14 volte il margine di Donald Trump nel 2016”.

La decisione di Trump di autorizzare l’agenzia federale competente a lavorare con il team di transizione di Biden in vista del suo insediamento alla Casa Bianca “è il passo necessario per affrontare le sfide che la nostra nazione ha davanti a sé, tra cui quella di mettere la pandemia sotto controllo e di rimettere in sesto l’economia”, si legge in una nota del direttore della transizione dello staff del presidente eletto, Yohannes Abraham, secondo cui “la decisione finale è un’azione amministrativa per avviare formalmente il processo di transizione con le agenzie federali”. ADNKRONOS

