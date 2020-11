Bill Gates lo dice chiaramente: stiamo costruendo il nuovo mondo

Il potere in questa fase delle grandi aziende farmaceutiche è totale ed assoluto: gli stati sono assolutamente impotenti ed accettano, coi vaccini, condizioni estremamente non trasparenti. nello stesso tempo Amazon ed i grandi gruppi del web si stanno arricchendo in modo totale ed assoluto grazie al lockdown.

Nel frattempo i media vengono pagati direttamente dallo Stato , con 50 milioni del governo Conte. Il Grande azzeramento , che aprirà al nuovo mondo dei pochissimi iper-ricchi, passerà attraverso la distruzione della ricchezza del popolo, soprattutto della classe media. Andiamo verso la polarizzazione assoluta e totale. (Guido da Landriano)

Buon ascolto.

Condividi