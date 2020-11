Turchia, Erdogan: ‘fateci entrare nella UE’

La Turchia si considera una parte inseparabile dell’Europa, con la quale condivide 600 anni di legami storici, e chiede che l’Ue mantenga l’impegno di accoglierla come membro: è l’appello lanciato dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un discorso rivolto ai membri al governo del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp). “Chiediamo all’Ue di mantenere le sue promesse, di creare un legame più stretto con noi, mantenendo la loro promessa di piena adesione e rispettando gli impegni sui migranti, di non discriminarci o almeno di non farsi strumento dei nemici che prendono di mira il nostro Paese”, ha detto il presidente. “Non ci vediamo altrove che in Europa”, ha aggiunto, “vogliamo costruire il nostro futuro insieme all’Europa”.

“Non abbiamo problemi con l’Ue che non possano essere risolti attraverso la politica, la diplomazia e il dialogo“, ha aggiunto Erdogan. Tra i dossier aperti ci sono le ingerenze di Ankara in Libia e le esplorazioni di idrocarburi nelle acque contese del Mediterraneo che hanno portato a uno scontro con la Francia, poi acuito dal caso della decapitazione di un professore francese che aveva mostrato ai suoi studenti le vignette su Maometto.

Le parole di Erdogan appaiono come un appello all’Ue in vista del vertice di dicembre che dovrebbe discutere delle relazioni con Ankara. L’Unione ha adottato una “doppia strategia” verso la Turchia con cui ha messo sul tavolo la minaccia delle sanzioni, ma ha anche proposto un incremento delle relazioni bilaterali se il Paese anatolico metterà fine “ad azioni unilaterali contrarie al diritto internazionale”, come le esplorazioni di idrocarburi nelle acque contese del Mediterraneo. Con l’Ue, di gran lunga suo primo partner per importazioni ed esportazioni, la Turchia ha progressivamente raffreddato i rapporti dal 2016, quando fu stabilito di affidare ad Ankara (dietro compenso) la gestione di più di 3,7 milioni di rifugiati siriani, riducendo al contempo gli ingressi informali in Europa. affaritaliani.it

