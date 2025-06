La Turchia si riarma

Il presidente turco Erdogan: “Stiamo pianificando la produzione di missili per aumentare le nostre scorte a medio e lungo raggio fino a raggiungere un livello di deterrenza credibile. Presto raggiungeremo una capacità difensiva che nessuno oserà più mettere in discussione. Siamo entrati nella fase in cui produciamo i nostri sistemi in quantità tali da rafforzare realmente la nostra deterrenza.

Se non sei forte politicamente, socialmente, economicamente e militarmente, manchi di deterrenza e sei vulnerabile.Come nazione, preferiremmo morire piuttosto che vivere nella vergogna. Meglio riposare con onore sottoterra che vivere disonorevolmente sopra di essa.”

We’re now planning missile production to raise our medium- and long-range stockpiles to a credible deterrent level.

Soon, we’ll reach a defense capacity that no one will dare challenge.

