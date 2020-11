“Lontano dal domicilio senza motivo”, multato un senzatetto

Covid in Lombardia, senzatetto multato con 400 euro: «Era lontano dal suo domicilio senza motivazione»

Da dieci anni il clochard italiano, che molti conoscono, dorme per strada in centro. Gli agenti lo hanno sanzionato nell’ambito dei controlli sul rispetto delle norme contro il contagio.

Scrive Vittorio Sgarbi su Twitter: “Hanno multato un clochard. Ma davvero c’è gente in divisa che agisce con tanta crudeltà? Ma questa gente cos’ha nel cervello?”

Hanno multato un clochard. Ma davvero c’è gente in divisa che agisce con tanta crudeltà?

Ma questa gente cos'ha nel cervello?

