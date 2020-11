Covid, Xi Jinping: ‘serve cooperazione internazionale per i vaccini’

Il presidente cinese Xi Jinping chiede una vera cooperazione internazionale per mettere a disposizione il vaccino per il Covid-19. Intervenendo via teleconferenza al Forum della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica, Xi ha sostenuto che “per sconfiggere il virus e promuovere la ripresa globale, la comunità internazionale deve serrare le fila e rispondere unitamente alla crisi ed affrontare le prove che ne derivano”.

La cooperazione, ha detto il presidente cinese, deve includere politiche e linee d’azione per lo sviluppo e la distruzione dei vaccini anti-Covid. La Cina è ai posti di blocco nella corsa al vaccino con le società Sinopharm e Sinovac giunte alla fase avanzata dei test. (askanews)

Covid, prof Palù: “perché sono sparite le sequenze del virus del pipistrello che si coltivavano a Wuhan? E’ inconfutabile: il coronavirus circola almeno da settembre 2019. E i cinesi sono stati zitti per 4 mesi.”

Condividi