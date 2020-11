Proteste a Milano: “a un passo dalla rivolta sociale!”

La rabbia del Popolo: “Siamo ad un passo dalla rivolta sociale!” Milano: centinaia di famiglie ed imprenditori, incuranti del lockdown, sono scesi in piazza contro Conte per far valere i loro diritti, tra grida di rabbia e pianti.

La rabbia del Popolo: "Siamo ad un passo dalla rivolta sociale!" Milano: centinaia di famiglie ed imprenditori incuranti del lockdown sono scesi in piazza contro Conte per far valere i loro diritti, tra grida di rabbia e pianti. Restiamo uniti, scriveremo la storia. #RadioSavana pic.twitter.com/z4Y6QWGgIl — RadioSavana (@RadioSavana) November 14, 2020

Condividi