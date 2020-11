Obama: accuse di frode elettorale delegittimano la democrazia

13 NOV – Le accuse di frodi elettorali negli Usa rappresentano “un ulteriore passo nella delegittimazione non solo della prossima amministrazione Biden, ma della democrazia in generale, e questa è una strada pericolosa”. Lo dice l’ex presidente Barack Obama in una intervista a Cbs che andrà in onda domenica, ripresa dalla Bbc online.

Obama aggiunge che le accuse provenienti da Donald Trump sono motivate dal semplice fatto che “al presidente non piace perdere”. “Ma sono più preoccupato – aggiunge l’ex inquilino della Casa Bianca – del fatto che altri esponenti repubblicani, che chiaramente sono a conoscenza della realtà, lo appoggiano”. (ANSA).

