Oms: non vediamo l’ora di lavorare con Biden

Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus si è congratulato via Twitter con il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden e con la sua vice Kamala Harris. ”I miei colleghi dell’Oms e io non vediamo l’ora di lavorare con voi e con le vostre squadre. Crisi come la pandemia da Covid-19 dimostrano l’importanza della solidarietà globale per proteggere vite e i mezzi di sussistenza. Insieme!”, ha scritto su Twitter. adnkronos

Anche Bill Gates non vede l’ora di lavorare con la nuova amministrazione Biden – “Congratulazioni al presidente eletto Biden e al vicepresidente eletto Harris. Grazie ai funzionari elettorali e agli addetti alla campagna elettorale che hanno lavorato instancabilmente per garantire che un numero record di americani potesse votare durante un periodo così difficile per il nostro paese.

Non vedo l’ora di lavorare con la nuova amministrazione e i leader di entrambe le parti al Congresso per tenere sotto controllo la crescente pandemia, coinvolgere i partner di tutto il mondo su questioni come la povertà e il cambiamento climatico e affrontare le questioni di disuguaglianza e opportunità ‘at home’. Lo scrive Bill Gates su Twitter.

