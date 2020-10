Attacco con coltello a Nizza, i morti salgono a tre

Un attacco all’arma bianca è avvenuto questa mattina verso le 9:00 a Nizza, nei pressi della basilica di Notre-Dame. Il bilancio è di tre morti e diversi feriti. Lo riferisce l’emittente “Bfm-Tv”, citando fonti della polizia. Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha commentato su Twitter l’attacco scrivendo che “tutto lascia pensare a un attentato terroristico all’interno della Basilica di Notre-Dame”.

La polizia municipale ha fermato l’aggressore subito dopo l’attacco. Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato che è stata aperta una cellula di crisi. L’aggressore è rimasto ferito durante il fermo da parte della forze dell’ordine. La seduta all’Assemblea nazionale è stata sospesa per osservare un minuto di silenzio in omaggio alle vittime. Il presidente francese, Emmanuel Macron, si recherà sul posto in mattinata. Agenzia Nova

I morti sono tre, fra cui una donna di circa 70 anni che è stata decapitata e un uomo che è stato sgozzato, ma ci sono anche diversi feriti. L’operazione è ancora in corso.

🔴🇨🇵[ALERTE] – Le bilan de l'attaque à l'arme blanche à la basilique #NotreDame de #Nice s'élève pour le moment à 3 morts (dont une femme qui a été décapitée et un homme qui a été égorgé), mais également plusieurs blessés. L'opération est toujours en cours. pic.twitter.com/kX6XFdw6YJ — La Plume Libre (@LPLdirect) October 29, 2020

