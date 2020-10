WASHINGTON, 27 OTT – “Yes we can!”: Barack Obama rispolvera lo slogan che lo ha portato per due volte a trionfare nelle presidenziali Usa per affermare che “la pandemia può essere riportata sotto controllo”. “Joe Biden è in grado di farlo, ha un piano efficace. Mentre Donald Trump non ha fatto niente”, ha detto l’ex presidente, ribadendo come l’attuale Casa Bianca ha di fatto “alzato bandiera bianca” di fonte alla diffusione del virus. (ANSA).

Condividi