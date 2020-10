Scuola, video di Lapo Elkann: “bidello misura la febbre con la mano”

Tutti in fila, zaino in spalla, e “il bidello all’ingresso che misura la temperatura ai bambini con la mano”. Lapo Elkann lo scrive su Twitter condividendo un “video girato in una scuola“.

“I casi stanno salendo, è un periodo cruciale, non possiamo permetterci errori – sottolinea – Il video non deve far indignare, deve far riflettere. Solo UNITI ce la facciamo”.

Video girato in una scuola 🏫. Il bidello all’ingresso che misura la temperatura ai bambini 👦🏻 con la mano 🖐. I casi stanno salendo, è un periodo cruciale, non possiamo permetterci errori. Il video non deve far indignare, deve far riflettere. Solo UNITI ce la facciamo pic.twitter.com/5DkVEeNmiF — Lapo Elkann (@lapoelkann_) October 5, 2020

