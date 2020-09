Marocchino accoltella la moglie con 10 fendenti: lei è grave

Casorate Primo (Milano), 28 settembre 2020 – Ha aggredito la moglie e l’ha colpita con 10 coltellate. È accaduto oggi a Casorate Primo, Comune del Pavese al confine con la provincia di Milano. L’uomo, 39enne di nazionalità marocchina, è stato fermato dai carabinieri poco dopo il fatto.

La donna, una sua connazionale e anche lei 39enne, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale: le sue condizioni sono gravi a causa delle ferite riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Pavia. Gli investigatori in particolare stanno cercando di far luce sulle cause della discussione tra i coniugi che ha indotto l’uomo ad accoltellare la moglie. www.ilgiorno.it

