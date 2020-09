Referendum, Salvini: abbiamo fatto bene a votare 4 volte Sì

“Il voto del referendum ha fatto giustizia di tante ricostruzioni e retroscena: ho votato Sì e la posizione della Lega era per il Sì, ferma restando la libertà di scelta. Se è finita a 70 a 30, vuol dire che abbiamo fatto bene a votare 4 volte Sì”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a via Bellerio sul risultato del referendum.

Con 300 parlamentari in più rispetto a quanto previsto dalla riforma approvata col referendum, e con il M5s “cancellato da diverse Regioni italiane”, per Matteo Salvini “è legittima la riflessione di tanti costituzionalisti sulla legittimità di questo Parlamento”.

In conferenza stampa, il segretario della Lega dice: “Ci sono 300 parlamentari in più del previsto, e la prima forza politica di due anni fa è stata democraticamente cancellata dagli elettori. In alcuni Regioni sono al 3%, nella Campania di Di Maio sono al 10%, in Liguria dove erano alleati Pd e M5s hanno preso una batosta memorabile. Lascio a loro la riflessione, io mi ero impegnato a non usare il voto delle regionali e delle amministrative, ma lascio a loro la riflessione”.

