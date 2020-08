Salvini: “Al processo qualche esponente governo mi farà compagnia”

“Non pretendevo un medaglia, era il mio lavoro quello che gli italiani mi chiedevano, non mi aspettavo neanche due processi, se volete venire a farmi compagnia il 3 ottobre sarò in tribunale a Catania, non sono abituato ad andarci da criminale, ma ci vado a testa alta, ma sicuramente qualche esponente del governo verrà a farmi compagnia.

Io rischio 15 anni di carcere per aver fatto rispettare la legge e i confini del mio Paese ed è chiaro che è un processo politico, ma siccome le scelte le prendevamo tutti insieme allora ci andremo tutti”. Lo ha detto a Rtl 102.5 Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, parlando della questione sbarchi. adnkronos