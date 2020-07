Razzismo, ViacomCBS licenzia Nick Cannon

Condividi

ViacomCBS ha interrotto la sua relazione con Nick Cannon: “Siamo profondamente preoccupati che Nick non abbia riconosciuto o si sia scusato per aver perpetuato l’antisemitismo e stiamo concludendo la nostra relazione con lui”.

Il conduttore di “America’s Got Talent” ha fatto osservazioni razziste e antisemite nel suo podcast “Cannon’s Class”. L’episodio risale al 30 giugno quando Cannon, 39 anni, ha insultato bianchi ed ebrei definendoli “i veri selvaggi”. Fra le altre cose, l’attore ha anche dichiarato: “i bianchi sono simili agli animali”

ViacomCBS has ended its relationship with Nick Cannon: "We are deeply troubled that Nick has failed to acknowledge or apologize for perpetuating anti-Semitism, and we are terminating our relationship with him" https://t.co/SCx8pH0Fwa

— Variety (@Variety) July 15, 2020