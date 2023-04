Ucraina: combattente francese ucciso a Bakhmut

PARIGI, 02 APR – Un ‘volontario’ francese è stato ucciso una settimana fa in Ucraina: lo ha riferito il ministero degli Esteri francese, confermando le informazioni del quotidiano Le Monde. “Un certo +T+ è morto una settimana fa”, riporta il quotidiano francese. “Abbiamo appreso la triste notizia di questa morte. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia, con la quale i dipartimenti competenti del ministero sono in contatto, ha detto all’Afp il Quai d’Orsay. La scorsa settimana, il ministero aveva già confermata la morte nella regione di Bakhmout, punto caldo della linea del fronte nell’est dell’Ucraina, di Kevin D., ex operatore umanitario partito più di un anno fa per combattere al fianco degli ucraini.

“Ricordiamo che l’Ucraina, in tutto il suo territorio, è zona di guerra. In questo contesto, è fortemente sconsigliabile recarsi in Ucraina, qualunque ne sia il motivo”, ha detto il ministero all’Afp, ripetendo parola per parola le sue dichiarazioni della scorsa settimana. Diversi francesi sono andati a combattere in Ucraina. Il loro numero non è mai stato reso noto ufficialmente. Le Monde afferma che otto di loro sono stati uccisi. (ANSA – foto Ansa).