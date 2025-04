“Rubano terre e uccidono i bianchi”, Trump minaccia di disertare G20 in Sudafrica

Donald Trump minaccia di disertare il vertice dei leader del G20, in programma il prossimo novembre in Sudfrica, rilanciando le accuse di “esproprio delle terre” dei bianchi e “genocidio” contro il governo sudafricano. “Come si può aspettare che noi andiamo all’importante incontro del G20 in Sudafrica quando l’esproprio della terra e il genocidio sono il principale argomento di conversazione? Stanno prendendo le terre dei farmer bianchi e li stanno uccidendo insieme alle loro famiglie”, ha scritto nella notte su Truth Social il presidente.

“E’ qui che vogliamo andare per il G20? Non penso proprio!”, aggiunge il tycoon.

Già in passato Trump aveva parlato di “uccisioni in larga scala” di farmer bianchi, riecheggiando le accuse di “genocidio dei bianchi” rivolte da Elon Musk, il suo consigliere che è nato e cresciuto in Sudafrica. Accuse che recentemente un tribunale sudafricano hanno riconosciuto come “non reali” e “chiaramente immaginarie”. Adnkronos