Modena: rissa tra stranieri, due accoltellati

Modena – Ieri verso le 19.30 è scoppiata una rissa nel dehor del bar al civico 228,del noto viale della Sacca. Secondo i testimoni, un gruppo di pakistani di mezza età era seduto sulle sedie del bar quando “sono volati i tavolini e le tazzine”, racconta chi era lì. “Il gruppo di pakistani che era qui nel dehor è stato raggiunto da altre persone e alla fine è scoppiato il caos, un uomo è stato portato via con l’ambulanza, aveva dei tagli sulle braccia”. I feriti, si scoprirà dopo, sono due.

Durante la rissa, insomma, è spuntato un coltello: le indagini sono in corso da parte della polizia per individuare i responsabili. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivate due pattuglie della squadra volante che hanno raccolto le testimonianze dei presenti.







Non è chiaro il motivo della ’scazzottata’ che ha coinvolto due gruppi di stranieri, scrive ilrestodelcarlino.it. L’episodio si registra proprio l’indomani dei controlli dei carabinieri, che sabato avevano identificato decine di persone e multato due negozi per carenze igieniche e dopo la denuncia di un membro del comitato per la sicurezza del viale, intimidito dagli spacciatori che lo avevano seguito dopo la riunione di quartiere.