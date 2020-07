Migranti, regolarizzazioni: ai primi posti Marocco, Ucraina e Bangladesh

Condividi

Sono 80.366 le domande di regolarizzazione presentate nel primo mese della procedura, partita l’1 giugno: 69.721 già perfezionate e 10.645 in corso di lavorazione. L’andatura delle richieste, informa il Viminale, è in costante crescita. Il lavoro domestico e di assistenza alla persona rappresenta l’88% delle domande già perfezionate (61.411) e il 76% di quelle in lavorazione (8.116). Lombardia prima per le richieste presentate per il lavoro domestico e di assistenza alla persona e la Campania per quello agricolo. La procedura terminerà il 15 agosto.

Per quanto riguarda i diversi settori interessati, il lavoro domestico e di assistenza alla persona rappresenta l’88% delle domande già perfezionate (61.411) e il 76% di quelle in lavorazione (8.116).