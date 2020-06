Cagliari: gruppi delle partite iva sostengono ‘Salviamo l’Italia’

Il 26 Giugno 2020 dalle 20 alle 22 si è svolto un sit in indetto dal Movimento Spontaneo Salviamo l’Italia per la Sovranità e le Libertà costituzionali contro la violazione delle Libertà e dei Diritti sanciti dalla Carta Costituzionale Inizialmente previsto davanti a tutte le prefetture d’Italia, in Sardegna si è svolto a Cagliari al Bastione di Saint-Remy.

Come scrive il corrieresardo.it, hanno partecipato i referenti dei gruppi che si sono formati recentemente e che hanno desiderio di riunirsi in quanto riconoscono l’esigenza di stare tutti uniti: V.R.P., Fuori dall’€urogabbia- Sardegna, Movimento Zona Franca, Stopeuropa/euro, O. P. I. Orgoglio Partite IVA, Noi Shardana.

Il Movimento Salviamo l’Italia denuncia la privazione della libertà del popolo, l’incostituzionalità di determinate scelte attuate dal governo e la democrazia continuamente minata da azioni che non supportano aziende, professionisti e famiglie.