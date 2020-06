Statue abbattute, Trump: non sanno neppure chi è Thomas Jefferson

Sulle statue abbattute negli Usa dai vandali, il presidente Trump dichiara:”Crediamo che gli amati eroi della storia americana non debbano essere abbattuti dai militanti, ma sostenuti come esempio per il mondo. Ora se la prendono con George Washington. Ho detto che cosa ha fatto di sbagliato, George Washington? Thomas Jefferson. Li abbiamo fermati, stavano andando al Jefferson Memorial. Che poi non gliene potrebbe fregare di meno. Penso che la metà di loro non sappia nemmeno chi sia Thomas Jefferson”.

E le staffilate continuano contro il suo rivale dem, Joe Biden, che “ci ha messo un anno e mezzo per avere il sostegno” di Barack Obama. L’ex presidente contribuisce a raccogliere un milione di dollari per la corsa alla Casa Bianca di Biden con una raccolta di fondi virtuale in cui dice che serve un “grande risveglio”. E Biden ha suggerito che i leader mondiali si sono stancati di Trump: “stanno aspettando disperatamente una leadership americana”.