Gang di nordafricani semina il panico a Riccione

Banda molesta imperversa nelle strade di Riccione seminando il caos. Notte particolarmente difficile per i carabinieri di Riccione che, fino alle 4, sono stati costretti a una lunga ricorsa di una gang di giovani nordafricani che ha imperversato nel salotto estivo della Perla Verde. Dalla mezzanotte tra sabato e domenicza in poi, infatti, sono state numerose le segnalazioni arrivate al 112 per la presenza del nutrito gruppo che in preda ai fumi dell’alcol attaccava briga coi passanti.

Molestie ripetute e risse lampo ma che, all’arrivo delle pattuglie, vedeva i partecipanti sparire improvvisamente tra le viuzze limitrofe di viale Ceccarini e Dante.