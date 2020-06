Antirazzisti abbattono statua di Cristoforo Colombo

Condividi

Furia ‘antirazzista’, manifestanti abbattono le statue di Cristoforo Colombo a St. Paul, Minnesota e Richmond, in Virginia, e ne decapitano un’altra a Boston, prendendo di mira monumenti visti come simboli della supremazia bianca.

Poi urlano e ballano al ritmo dei tamburi intorno al monumento abbattuto

Statue of Christopher Columbus pulled down by protesters in Minnesota. Lunacy. pic.twitter.com/nhR3Da9kAV

Demonstrators pulled down statues of Christopher Columbus in St. Paul, Minnesota, and Richmond, Virginia, and decapitated another in Boston, targeting monuments seen as symbols of white supremacy. https://t.co/E1YVJCElVR pic.twitter.com/kWNGzI4b9Y

— The New York Times (@nytimes) June 11, 2020