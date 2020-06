Raggi: “Salvini stia al suo posto, Roma non ha bisogno di lui”

Condividi

Salvini “è una persona che è stata 30 anni in politica, ha iniziato con lo slogan ‘Roma ladrona’. Peraltro ricordo che lui ha un debituccio di 49 milioni di euro non pagati. Che stia al suo posto, Roma non ha bisogno di lui”. Così Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha risposto a ‘Di Martedì’ a una domanda di Giovanni Floris sull’ipotesi che il leader della Lega Matteo Salvini possa puntare a far eleggere un leghista a sindaco della Capitale. Lega, tutto sui 49 milioni (che non sono stati rubati)

E in merito all’ipotesi che possa candidarsi Giorgia Meloni ha sottolineato: “Ricordiamoci che hanno avuto la loro chance e hanno lasciato devastazione, parliamo di persone che si sono cambiate la camicia nera ma sono sempre loro”.