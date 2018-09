Lega, tutto sui 49 milioni (che non sono stati rubati)

Con il sequestro la Lega potrà continuare a far politica? La Lega ha rubato veramente 49 milioni? Perchè la Lega non si è costituita parte civile? Luca Telese risponde a queste ed altre domande in questo video.

“Un clamoroso caso di doppiopesismo”.

articolo di Nicola Porro