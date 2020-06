Germania: 600 milioni a Gavi per il ‘vaccino globale’

BERLINO – Il governo tedesco metterà a disposizione dell’alleanza per i vaccini Gavi risorse per 600 milioni di euro anche nei prossimi cinque anni. Lo ha detto Angela Merkel, in un videomessaggio al Global Vaccin Summit.

La Germania ha già assicurato 100 milioni di euro, per contenere la pandemia del Coronavirus. Appena sarà disponibile il vaccino, dovranno essere messe le premesse per partire con una campagna globale per il vaccino. ANSA