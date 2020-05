Open Arms, M5s voterà sì per il processo a Salvini

“Noi come M5S continueremo come abbiamo fatto, come nel caso Gregoretti: pensiamo che il confronto per Salvini debba essere davanti alla magistratura quindi voteremo perché possa essere processato come un normale cittadino. E’ un caso diverso da quello Diciotti, dove la scelta fu condivisa all’interno del Consiglio dei ministri”. Lo ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, a Stasera Italia, su Rete 4. tgcom24.mediaset.it